(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nonostante lo scossone Covid, l'Italia è tuttora la settima manifattura al mondo (davanti a Francia e Uk, per intenderci). Il grosso delle nostreè collocato nel Nuovo Triangolo Industriale (...

Advertising

leggoit : Menti nuove per le fabbriche #Economicamente - SegestaP : @AStramezzi Davvero molto interessante ricerca di nuove strade. Il caos attuale e la gestione spesso diversa e inco… - Fra94283836 : @AllTvAndSeries1 È il migliore opinionista mai esistito Soli 26 anni Abbiamo bisogno di menti nuove e sveglie e T… - RaffaeleRaimon2 : RT @DottLeonardi: La società invecchia, i giovani stanno diventando merce rara; senza il loro contributo, essa è destinata al declino; per… - Auto21news : A partire da ottobre inizierà in Giappone la produzione di celle #APB al 100% basate sui polimeri; si devono all'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Menti nuove

Leggo.it

perfabbriche, insomma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...... che si possa parlare oggi diverità sul caso in questione. Quali verità? In sintesi, l'... a utilizzare una sigla di questo tipo? Altre, più raffinate, avrebbero, secondo Lombardo, ...PADOVA - «Lo diciamo sottovoce, ma tanto sottovoce». Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Padova, esordisce nel punto-stampa settimanale ripetendo ...Sarà sempre più progettuale; capace di dialogare con macchine e software (è ciò che si dice knowledge intensive). Nuove menti per nuove fabbriche, insomma. Alberto Mattiacci. Romano, sposato e padre ...