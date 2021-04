Melucci chiede a Polizia Locale e Protezione civile un contributo di maggiore fruibilità ai cittadini che si stanno recando ai presidi vaccinali

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Su indicazione del sindaco Rinaldosono impegnate per rendere undiaiche siai.Per evitare possibili assembramenti sono stati definiti corridoi di accesso e uscita, apponendo inoltre segnali orizzontali di distanziamento nei press dell’hub vaccinale allestito nella scuola “Renato Moro”. Grazie alla grande disponibilità del comandante colonnello Giovanni Riganti, inoltre, è stato permesso alle auto di entrare nell’area delo vaccinale sito all’interno della Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare, garantendo poi agli utenti ...

Con questa nota, nella mia qualità di ex Presidente del Consiglio Comunale di Taranto (2000 - 2005) mi rivolgo al Sindaco di Taranto Rinaldoaffinché, preso atto della impossibilità di poter ...'al presidente della Repubblica Mattarella, al presidente del Consiglio Draghi, al ministro della salute Speranza, al ministro della transizione ecologica Cingolani e al Ministro dello ...Il sindaco Rinaldo Melucci questa mattina ha effettuato un sopralluogo al ... rispondendo alle aspettative di residenti e commercianti che ci chiedevano di completare la riqualificazione di viale ...TARANTO – Il Sindaco Rinaldo Melucci dopo l’ennesimo incidente, l’incendio divampato ieri in Acciaieria 2 chiede la sospensione cautelativa di ArcelorMittal. Il Sindaco ribadisce come sia perdurante ...