Masters 1000 Montecarlo 2021, Cecchinato crolla nel secondo set: Goffin vince facile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Marco Cecchinato sconfitto al secondo turno del torneo Masters 1000 di Montecarlo 2021 per mano di David Goffin. Dopo aver giocato bene nel complesso il primo set, pagando solo il terzo game in cui ha perso il servizio, non sfruttando poi la palla break nel finire del parziale che gli avrebbe consentito di rimettere in piedi il discorso, nel secondo set il palermitano si innervosisce e non gioca bene, dando l'opportunità al belga di portare a casa addirittura tre break per il definitivo 6-4 6-0 con cui si chiude l'avventura dell'azzurro nel Principato. IL RACCONTO DEL MATCH – Ceck non era partito bene nel primo set con il servizio perso nel suo secondo turno di battuta con due brutti errori che gli costano di fatto il primo parziale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Sinner - Djokovic al Masters 1.000 di Montecarlo Diretta: 4 - 6; 2 - 5 nel secondo set Il talento altoatesino - fresco della finale nell'altro Masters 1.000, quello di Miami - gioca in casa non solo per via della residenza fiscale, ma perché Bordighera, sede dei suoi allenamenti a casa ...

Fognini batte Thompson in due set: è negli ottavi di finale a Montecarlo Fabio Fognini onora il ruolo di favorito della vigilia e batte agevolmente l'australiano Jordan Thompson nei sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo . Il tennista sanremese - 34 anni il mese prossimo - ha chiuso il match in due set, col punteggio di 6 - 3/6 - 3, in un'ora e 22 minuti di gioco. Troppo grande la differenza ...

ATP Masters 1000 Roma, l’entry list: assente Roger Federer Ubi Tennis Tennis: Atp Montecarlo, Cecchinato fuori al secondo turno Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) – Si ferma al secondo turno la corsa di Marco Cecchinato al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il siciliano, numero 92 del mondo ...

VIDEO Fognini-Thompson, Masters 1000 Montecarlo: highlights e sintesi Nella tarda mattinata odierna, nel torneo ATP Montecarlo 2021 di tennis, di categoria Masters 1000, che si sta giocando sulla terra battuta monegasca, Fabio Fognini, testa di serie numero 15 e campion ...

