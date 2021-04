J.K. Rowling, dopo Harry Potter è in arrivo un altro libro per ragazzi (Di mercoledì 14 aprile 2021) dopo il successo mondiale di Harry Potter, J.K. Rowling è pronta a tornare con un nuovo libro per ragazzi Grandi notizie per i fan di J.K. Rowling! L’autrice di Harry Potter sta per tornare con un nuovo libro, Il Maialino di Natale. Ad annunciarlo, l’editore italiano Salani che ha rivelato che sarà disponibile dal 12 ottobre 2021. Sarà disponibile in versione cartacea e in eBook e pubblicato in contemporanea mondiale in UK, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e India dal Gruppo Hachette, in USA e Canada da Scholastic, in Italia da Salani e sarà tradotto in altre venti lingue nel mondo. Il nuovo progetto della Rowling è stato pensato per bambini dagli otto anni in su e riguarda il legame tra un ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021)il successo mondiale di, J.K.è pronta a tornare con un nuovoperGrandi notizie per i fan di J.K.! L’autrice dista per tornare con un nuovo, Il Maialino di Natale. Ad annunciarlo, l’editore italiano Salani che ha rivelato che sarà disponibile dal 12 ottobre 2021. Sarà disponibile in versione cartacea e in eBook e pubblicato in contemporanea mondiale in UK, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e India dal Gruppo Hachette, in USA e Canada da Scholastic, in Italia da Salani e sarà tradotto in altre venti lingue nel mondo. Il nuovo progetto dellaè stato pensato per bambini dagli otto anni in su e riguarda il legame tra un ...

