Il piano vaccini ora potrebbe cambiare: dal 2022 solo Pfizer e Moderna (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il destino del vaccino Johnson&Johnson potrebbe essere lo stesso di AstraZeneca. Dopo i pochi casi di trombosi rilevati negli Stati Uniti e la sospensione decisa dalla Fda, il governo italiano punta all'uso del siero della multinazionale Janssen solo per gli over 60. Il timore c'era anche prima e ora sembra essere confermato, coinvolgendo tutta la famiglia dei vaccini anti-Covid a vettore virale: AstraZeneca, J&J e Sputnik. Tutti e tre finiti nella bufera di questi giorni. Tanto che, secondo quanto riporta La Stampa citando una fonte del ministero della Salute, la Commissione europea, d'accordo con i leader di molti Paesi, avrebbe deciso che alla scadenza dei contratti validi per l'anno in corso non saranno rinnovati quelli con le aziende che producono vaccini di questa tipologia. Si vuole puntare tutto sui ...

Ultime Notizie dalla rete : piano vaccini Clementi: "Perché su emergenza Covid e vaccini decide lo Stato, non le Regioni" ... Stato centrale e (alcune) Regioni sono ai ferri corti per contrasti su come gestire l'emergenza sanitaria innescata dalla pandemia da Covid - 19 e in particolare l'attuazione del Piano vaccinale ...

Il centrodestra attacca Speranza. Draghi blinda il ministro della Salute ...una mozione di sfiducia per Speranza in merito all'inchiesta sul mancato aggiornamento del piano ... con possibile incarico europeo sul fronte vaccini. Voci che, secondo fonti ministeriali, sarebbero ...

Anziani, insegnanti, forze armate e richiami: come cambia il piano vaccini Il Sole 24 ORE Caso J&J, nuova tegola sul piano vaccini. Slittano consegne in Europa (Teleborsa) - Rischia una nuova battuta d'arresto il piano vaccini che, disegnato sulla carta secondo tappe ben definite, nella realtà dei fatti deve scontrarsi con più di qualche ostacolo non ...

Un milione per le tre spiagge di San Giorgio La stagione balneare è ormai alle porte. Anche se ancora non è dato sapere come sarà organizzata vista l’evoluzione della pandemia e del piano vaccinale, il Comune di Lerici potrà quest’anno contare ...

