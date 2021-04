Il farmacologo Garattini | “Vaccini anti-Covid pericolosi? È più probabile morire cadendo dal letto”

(Di mercoledì 14 aprile 2021): “È piùdal” “I timori suisono del tutto sproporzionati, è piùdal”: lo afferma senza troppi giri di parole il professor Silvioe presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano. Intervistato da Il Messaggero, lo scienziato ha parlato dello stop e della successiva decisione di riservare AstraZeneca agli over 60 dopo alcuni rari casi di trombosi verificatisi in una percentuale minima di vaccinati e dei recenti e simili problemi emersi anche con il vaccino Johnson & ...

Advertising

magrondo : @Regione_Sicilia Con tutti gli anziani Siciliani ultra 80, era il caso prendere l’immagine della vaccinazione del p… - Rep_Salute : Garattini: 'Il Covid ci ha insegnato l'importanza della prevenzione': Colloquio con il grande farmacologo president… - globalistIT : Cosa ha detto il farmacologo #AstraZenaca #vaccinicovid #Chiarezza -

Ultime Notizie dalla rete : farmacologo Garattini

Lo scienziato ebergamasco, fondatore dell'Istituto di ricerche "Mario Negri": "Sui vaccini comunicazione sbagliata, si rischia di rovinare il grande sforzo di immunizzazione messo in campo"Lo scienziato ebergamasco, fondatore dell'Istituto di ricerche "Mario Negri": "Sui vaccini comunicazione sbagliata, si rischia di rovinare il grande sforzo di immunizzazione messo in campo"Lo scienziato e farmacologo bergamasco, fondatore dell'Istituto di ricerche "Mario Negri": "Sui vaccini comunicazione sbagliata, si rischia di rovinare il grande sforzo di immunizzazione messo in camp ...La notizia della sospensione precauzionale negli Usa del vaccino Johnson & Johnson di Jenssen fa scattare la nuova emergenza vaccini ...