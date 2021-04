Il coraggio della solidarietà: barbiere si rasa per solidarietà al collega in chemio, anche una mamma lo fa per la figlia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Fa commuovere il gesto dei barbieri spagnoli che si sono rasati la testa per mostrare la loro solidarietà nei confronti di Neftalì Martìn, un loro collega che sta affrontando il duro percorso della chemioterapia. Tagliarsi i capelli può essere un gesto molto forte che aiuta le persone malate di cancro a sentire la vicinanza degli altri e non sentirsi soli. Toccante, allo stesso modo, la storia di Luciana Rebello, giovane ragazza affetta dallo stesso male e della mamma che si taglia i capelli per lei. Il barbiere e la solidarietà dei colleghi Succede ad Elche, in Spagna, dove il barbiere Neftalì Martìn ha chiesto a un collega di rasargli a zero la testa ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Fa commuovere il gesto dei barbieri spagnoli che si sonoti la testa per mostrare la loronei confronti di Neftalì Martìn, un loroche sta affrontando il duro percorsoterapia. Tagliarsi i capelli può essere un gesto molto forte che aiuta le persone malate di cancro a sentire la vicinanza degli altri e non sentirsi soli. Toccante, allo stesso modo, la storia di Luciana Rebello, giovane ragazza affetta dallo stesso male eche si taglia i capelli per lei. Ile ladei colleghi Succede ad Elche, in Spagna, dove ilNeftalì Martìn ha chiesto a undirgli a zero la testa ...

