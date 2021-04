Gulliver | un motto per il futuro | Dove la fragilità diventa forza

(Di mercoledì 14 aprile 2021) di Lorenzo Crespi Il Centrosi rinnova, confermandosi ancora una volta una realtà attenta ai bisogni del territorio. In occasione dei suoi primi 35 anni la cooperativa sociale varesina ha ...

... un logo e uno slogan che vogliono proiettare il Centro Gulliver nel futuro. "Dove la fragilità diventa forza" è il motto che accompagna il nuovo simbolo: la scelta è caduta su un uovo, che rappresenta al tempo stesso fragilità e forza. UN LOGO E UN MOTTO PER IDENTIFICARE IL NUOVO GULLIVER Il Gulliver, dunque, non sarà più solo "comunità che cura" perché è ora, e lo sarà ancora di più nell'immediato futuro, anche il luogo "dove la fragilità diventa forza". di Lorenzo Crespi. Il Centro Gulliver si rinnova, confermandosi ancora una volta una realtà attenta ai bisogni del territorio. In occasione dei suoi primi 35 anni la cooperativa sociale varesina ha scelto di rinnovarsi con un nuovo logo e motto.