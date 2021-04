Federlegnoarredo | da governo segnali di fiducia su Salone Mobile a settembre

Advertising

angeloluigimarc : RT @Federlegno: La repentina crescita dei costi del #legno incide pesantemente sui costi di approvvigionamento delle #imprese, già colpite… - Federlegno : La repentina crescita dei costi del #legno incide pesantemente sui costi di approvvigionamento delle #imprese, già… -

Ultime Notizie dalla rete : Federlegnoarredo governo

... ha commentato Claudio Feltrin presidente di. 'Il Salone del Mobile di Milano e' un patrimonio inestimabile per l'intero Paese e ilha confermato di esserne pienamente ......che ilfaccia una riflessione, in modo da garantire una ripartenza certa in totale sicurezza". Lo dichiara Sandro Stipa, presidente di Asal - AssoAllestimenti di. "Il ...Un segnale davvero importante da parte della politica – spiega Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo – che ha colto ... Anche dopo l’ok del Governo alla presenza di pubblico per gli Europei ...Svolta sul fronte delle fiere e degli eventi? È quanto lasciano intendere i rappresentanti di FederlegnoArredo e del Salone del Mobile.Milano al termine di una fitta sere di incontri con l’attuale ...