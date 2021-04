**Def: verso nuovo Cdm domani con scostamento** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – A quanto si apprende, il Def e lo scostamento di bilancio, con ogni probabilità, verranno approvati domani, in un nuovo Cdm. “Il via libera arriverà nella giornata di domani su entrambi i provvedimenti”, spiegano all’Adnkronos fonti di governo a Consiglio dei ministri in corso. Nella riunione iniziata poco dopo le 11.30 è in corso un confronto sul grosso del ‘pacchetto’. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – A quanto si apprende, il Def e lo scostamento di bilancio, con ogni probabilità, verranno approvati, in unCdm. “Il via libera arriverà nella giornata disu entrambi i provvedimenti”, spiegano all’Adnkronos fonti di governo a Consiglio dei ministri in corso. Nella riunione iniziata poco dopo le 11.30 è in corso un confronto sul grosso del ‘pacchetto’. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : **Def: verso nuovo Cdm domani con scostamento**... - elisasola_ : RT @Daniele_Manca: Def, sostegni e crescita, scostamento verso i 45 miliardi. Visco: Pil, più 4%- ?@Corriere? ?@L_Economia? #Marro https://… - Daniele_Manca : Def, sostegni e crescita, scostamento verso i 45 miliardi. Visco: Pil, più 4%- ?@Corriere? ?@L_Economia? #Marro - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #DlSostegni bis,verso scostamento da 40 miliardi: ristori per 2 mesi. Consiglio dei ministri forse mercoledì domani in mat… - annamariavasile : RT @serebellardinel: Pronto nuovo indebitamento per 40 miliardi di #scostamento di bilancio per #Sostegni a fondo perduto per due mensilità… -