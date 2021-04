De Zerbi | «C’è da capire con il Sassuolo se proseguire insieme l’anno prossimo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’allenatore del, Roberto De, ha partecipato come ospite alla trasmissione Sportitaliamercato, in onda su Sportitalia. “Sono un privilegiato ad allenare questa squadra e mi rende felice farlo, ma ovvio che si devono incastrare tante cose per ripartire anche. E non parlo di sirene da altre squadre, è proprio una questione tra noi. Sul futuro ci sono tante cose da vedere: non nascondo che mi piacerebbe anche allenare all’estero, da calciatore ho avuto esperienze fuori dall’Italia che mi hanno fatto crescere, e queste esperienze vorrei evitare di averle a fine carriera. Ma prima di lasciare il club di mia volontà deve succedere qualcosa, e sicuramente il giorno in cui andrò via avrò più rammarico per quello che non è stato fatto che felicità per gli obiettivi raggiunti in questi tre anni: e ...