Covid, Ministro Speranza: «Lecito aspettarsi delle riaperture per maggio» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha parlato della situazione Covid in Italia ai microfoni di Bruno Vespa. Ospite a Porta a Porta su Rai Uno, il Ministro ha spiegato che parlare di riaperture a maggio non è scorretto, ma che chiramente dovranno essere valutati i dati giorno per giorno. Speranza ha parlato anche dei vaccini e della green card attesa per giugno. Speranza: possibili riaperture a maggio Ospite a Porta a Porta, Roberto Speranza ha parlato delle possibili riaperture delle attività economiche. «Io credo che sia sicuramente Lecito aspettarsi delle riaperture per ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 aprile 2021) Robertodella Salute, ha parlato della situazionein Italia ai microfoni di Bruno Vespa. Ospite a Porta a Porta su Rai Uno, ilha spiegato che parlare dinon è scorretto, ma che chiramente dovranno essere valutati i dati giorno per giorno.ha parlato anche dei vaccini e della green card attesa per giugno.: possibiliOspite a Porta a Porta, Robertoha parlatopossibiliattività economiche. «Io credo che sia sicuramenteper ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Gli ultimi 15 mesi pesano come 15 anni'. Dopo due collassi nelle scorse settimane, il ministro della Salute austri… - sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - SkyTG24 : Il centrodestra attacca Speranza. Draghi blinda il ministro della Salute - borgorob : RT @danieledv79: Ad ottobre erano state offerte gratuitamente dosi di monoclonali anticovid. Il ministro #Speranza rispose di non essere in… - Beatrix_aka_BM : RT @danieledv79: Ad ottobre erano state offerte gratuitamente dosi di monoclonali anticovid. Il ministro #Speranza rispose di non essere in… -