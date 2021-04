Cos’è e chi corre per VR46 Racing Team, squadra di Valentino Rossi? (Di mercoledì 14 aprile 2021) VR46 Racing Team ha fatto il suo esordio quest’anno in MotoGp. Il fratello di Valentino, Luca Marini, è il pilota ufficiale del Team. Viste le recenti brutte prestazioni di Valentino Rossi in MotoGp, molti si sono chiesti il perché il campionissimo di Tavullia non decida di abbandonare le corse. Sono ben 8 le gare consecutive L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha fatto il suo esordio quest’anno in MotoGp. Il fratello di, Luca Marini, è il pilota ufficiale del. Viste le recenti brutte prestazioni diin MotoGp, molti si sono chiesti il perché il campionissimo di Tavullia non decida di abbandonare le corse. Sono ben 8 le gare consecutive L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

S0VFTKSJ : tutti pullano chi vogliono e io no SE QUESTA NON SI CHIAMA SFIGA DIOCANE COS'È - 0NLYF4IRY : RT @mklhl_: madonna ma chi cazzo sei tu, uomo bianco, per dire cos’è razzista? riprenditi cazzo, sparisci da qualsiasi social - LiderMaximo1 : @mrsdallowey @Vatenerazzurro1 Chi ha detto il contrario. La mente piccola ce l'avrai tu. Ho solo detto che la bravu… - C0MEANIM4MAI : RT @mklhl_: madonna ma chi cazzo sei tu, uomo bianco, per dire cos’è razzista? riprenditi cazzo, sparisci da qualsiasi social - hsvclouds : RT @mklhl_: madonna ma chi cazzo sei tu, uomo bianco, per dire cos’è razzista? riprenditi cazzo, sparisci da qualsiasi social -