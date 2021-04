Come evitare la cattiva stampa di un incidente informatico (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ministro per la trasformazione digitale, Vittorio Colao, in audizione al Senato, ha detto che bisogna rafforzare la cybersecurity nazionale. Bene, bravo bis. È quello che con accenti diversi hanno detto anche il presidente del consiglio Mario Draghi e il sottosegretario Franco Gabrielli. In attesa dell’agenzia per la Cybersicurezza bloccata da Renzi prima della crisi di governo. Speriamo di non dover aspettare fino al 2026 Come per la banda larga. Intanto continuano a rinnovarsi sul nostro territorio incidenti informatici disastrosi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ministro per la trasformazione digitale, Vittorio Colao, in audizione al Senato, ha detto che bisogna rafforzare la cybersecurity nazionale. Bene, bravo bis. È quello che con accenti diversi hanno detto anche il presidente del consiglio Mario Draghi e il sottosegretario Franco Gabrielli. In attesa dell’agenzia per la Cybersicurezza bloccata da Renzi prima della crisi di governo. Speriamo di non dover aspettare fino al 2026per la banda larga. Intanto continuano a rinnovarsi sul nostro territorio incidenti informatici disastrosi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

