Ciclismo, Vincenzo Nibali cade in allenamento: a rischio il Giro d'Italia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Come spiega 'Gazzetta dello Sport', l'Italiano ha riportato una frattuta del radio destro e verrà operato già nella giornata di domani, 15 aprile. Il prossimo impegno era il Tour of the Alps dal 19 ...

