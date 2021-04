“Ci sarà anche Draghi”. Cabina di regia, l'indiscrezione che fa godere Salvini: riaperture, cambia tutto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo il solito monitoraggio settimanale effettuato dall'Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute, venerdì 16 aprile si terrà la Cabina di regia tra Mario Draghi e i partiti di maggioranza sulle riaperture. Una notizia positiva in primis per Matteo Salvini e la Lega, che si stanno battendo all'interno del governo per cercare di riaprire il possibile già a partire dal 20 di aprile, senza aspettare maggio dove i dati lo consentono. Stando alle indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, dopo la Cabina di regia il presidente del Consiglio potrebbe tenere una conferenza stampa. Nel frattempo sono soltanto quattro le Regioni rimaste in zona rossa: si tratta di Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, con quest'ultima che è finita al centro di uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo il solito monitoraggio settimanale effettuato dall'Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute, venerdì 16 aprile si terrà laditra Marioe i partiti di maggioranza sulle. Una notizia positiva in primis per Matteoe la Lega, che si stanno battendo all'interno del governo per cercare di riaprire il possibile già a partire dal 20 di aprile, senza aspettare maggio dove i dati lo consentono. Stando alle indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, dopo ladiil presidente del Consiglio potrebbe tenere una conferenza stampa. Nel frattempo sono soltanto quattro le Regioni rimaste in zona rossa: si tratta di Campania, Puglia, Valle d'Aosta e Sardegna, con quest'ultima che è finita al centro di uno ...

CottarelliCPI : Restituire il vitalizio a Formigoni sarà anche un atto legalmente dovuto, ma per rispetto delle istituzioni e dei c… - Radio1Rai : ??#Radioanchio @LiaQuartapelle #ZAKI_cittadino_italiano 'Oggi al Senato si voterà una mozione per chiedere al govern… - LiaQuartapelle : Sono molti anni che l’atteggiamento e le scelte di Erdogan allontanano la Turchia dagli alleati e dai partner strat… - riccardo_37_ : @Davide_piase Steph giocatore più irripetibile di quanto si possa pensare. Perché come dici, oltre al tiro c'è un m… - CalicchioAdele : E... La mia ultima stoccata sarà questa qui: anche se l'hai trattata di merda..... Adele ti AMA LO STESSO! SÌ, IO… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà anche Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Lei: 'il nostro amore sarà per la vita' L'ho sentito dall'inizio, questo sarà per la vita'. Amedeo Goria/ "La mia ex moglie Maria Teresa ... A 11 anni però decide di cambiare 'musica' e si appassiona alla musica elettronica cominciando anche ...

Parchi cittadini, lavori sotto osservazione ...del dibattito per chiedere quale sarà il ruolo del Comune nell'altro progetto di riqualificazione dei parchi municipali, finanziato per 15 milioni di euro dalla Regione Campania. Brambilla ha anche ...

