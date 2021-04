Bettini (Pd): “Conte è caduto per interessi internazionali”. Ma Letta prende le distanze (Di mercoledì 14 aprile 2021) Goffredo Bettini, dirigente del Partito democratico, è convinto che il governo guidato da Giuseppe Conte sia caduto perché ritenuto “inaffidabile” rispetto a “una convergenza di interessi nazionali e internazionali”. A scriverlo è stato lo stesso Bettini nel manifesto di Le Agorà, la nuova area culturale che si appresta a lanciare. L’associazione, nata in seno al Pd, è anche aperta a contributi esterni ai dem. “Conte non è caduto per i suoi errori o ritardi (che in parte ci sono stati) ma per una convergenza di interessi nazionali e internazionali che non lo ritenevano sufficientemente disponibile ad assecondarli e dunque, per loro, inaffidabile”, si legge a pagina 10 del manifesto. Per Bettini, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Goffredo, dirigente del Partito democratico, è convinto che il governo guidato da Giuseppesiaperché ritenuto “inaffidabile” rispetto a “una convergenza dinazionali e”. A scriverlo è stato lo stessonel manifesto di Le Agorà, la nuova area culturale che si appresta a lanciare. L’associazione, nata in seno al Pd, è anche aperta a contributi esterni ai dem. “non èper i suoi errori o ritardi (che in parte ci sono stati) ma per una convergenza dinazionali eche non lo ritenevano sufficientemente disponibile ad assecondarli e dunque, per loro, inaffidabile”, si legge a pagina 10 del manifesto. Per, ...

