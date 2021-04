Al via la call per startup di ZERO, l’acceleratore Cleantech della Rete Nazionale Acceleratori (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Prende il via oggi la call per startup di ZERO, l’acceleratore Cleantech della Rete Nazionale Acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti, nato per iniziativa di CDP e lanciato da CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, Eni, LVenture Group ed ELIS, con il supporto dei Corporate Partner Acea, Maire Tecnimont e Microsoft Italia. ZERO selezionerà 30 nuove startup early-stage nei prossimi 3 anni con soluzioni nel campo delle “clean technologies”. ZERO ha una dotazione iniziale di 4,6 milioni di euro. “La transizione verde e la sostenibilità sono gli asset centrali del piano Next Generation EU – ha dichiarato Luigi Capello, CEO di LVenture Group – ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Prende il via oggi laperdidi Cassa Depositi e Prestiti, nato per iniziativa di CDP e lanciato da CDP Venture Capital Sgr – FondoInnovazione, Eni, LVenture Group ed ELIS, con il supporto dei Corporate Partner Acea, Maire Tecnimont e Microsoft Italia.selezionerà 30 nuoveearly-stage nei prossimi 3 anni con soluzioni nel campo delle “clean technologies”.ha una dotazione iniziale di 4,6 milioni di euro. “La transizione verde e la sostenibilità sono gli asset centrali del piano Next Generation EU – ha dichiarato Luigi Capello, CEO di LVenture Group – ...

Advertising

GruppoCDP : RT @eni: Prende oggi il via la call per #startup di ZERO. Se vuoi far parte anche tu del programma di accelerazione che supporterà la cresc… - FASIbiz : Via agli #EUIPAwards, le call del @EUeic finanziate con fondi #HorizonEU che premiano istituzioni, aziende e person… - IreneDA87 : RT @MaireTecnimont: Al via oggi la call di ZERO, l’acceleratore #Cleantech della Rete Nazionale acceleratori di @GruppoCDP. @eni @LVentur… - CelaniSilvia : RT @LVentureGroup: ?? #OpenCall! Al via la call di #ZERO, l’acceleratore #CleanTech della Rete Nazionale acceleratori di @GruppoCDP, lancia… - CelaniSilvia : RT @AceaGruppo: #AceaGruppo è partner di ZERO, l'acceleratore verticale di startup in ambito #cleantech nato dalla collaborazione tra la Re… -