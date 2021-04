31enne americana precipita dalla finestra di un B&b in via Merulana e muore: indagini in corso (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una turista 31enne americana è morta a Roma la notte tra sabato e domenica scorsi dopo essere precipitata dalla finestra al sesto piano di uno stabile in via Merulana. La donna, che alloggiava in un B&b ed era regolarmente registrata, si chiamava Clara Hyun Lee ed è stata trovata riversa a terra nel cortile interno del palazzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e della Squadra Mobile che hanno svolto un sopralluogo nella stanza della 31enne. Le indagini per fare luce sull’accaduto sono condotte dagli investigatori del commissariato Trevi. Sul corpo della donna sarà eseguita l’autopsia.All’interno della stanza non sono stati trovati messaggi che potessero avvalorare l’ipotesi del suicidio, ma neanche elementi che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una turistaè morta a Roma la notte tra sabato e domenica scorsi dopo esseretaal sesto piano di uno stabile in via. La donna, che alloggiava in un B&b ed era regolarmente registrata, si chiamava Clara Hyun Lee ed è stata trovata riversa a terra nel cortile interno del palazzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e della Squadra Mobile che hanno svolto un sopralluogo nella stanza della. Leper fare luce sull’accaduto sono condotte dagli investigatori del commissariato Trevi. Sul corpo della donna sarà eseguita l’autopsia.All’interno della stanza non sono stati trovati messaggi che potessero avvalorare l’ipotesi del suicidio, ma neanche elementi che ...

