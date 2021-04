Zanetti: “Triplete? Prima abbiamo avuto grandi difficoltà. Vincerlo è stato qualcosa di unico” (Di martedì 13 aprile 2021) A margine di un evento organizzato da Pallacanestro Varese, Javier Zanetti, ospite speciale è tornato a parlare della sua esperienza da calciatore all’Inter. Ecco le parole riportate da Internews: “Quello del Triplete è stato un anno molto importante per me, per l’Inter. Non è stato semplice perché ci sono state tante difficoltà Prima di raggiungere quei traguardi. Prima di essere grandi campioni eravamo uomini, e quando ci sono uomini intelligenti che vanno tutti nella stessa direzione con un lavoro dietro che ti supporta, difficilmente non raggiungi i tuoi traguardi. Sono orgoglioso e fiero di essere stato il capitano di quella squadra perché vedere la soddisfazione del popolo nerazzurro di vincere il Triplete, unica ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) A margine di un evento organizzato da Pallacanestro Varese, Javier, ospite speciale è tornato a parlare della sua esperienza da calciatore all’Inter. Ecco le parole riportate da Internews: “Quello delun anno molto importante per me, per l’Inter. Non èsemplice perché ci sono state tantedi raggiungere quei traguardi.di esserecampioni eravamo uomini, e quando ci sono uomini intelligenti che vanno tutti nella stessa direzione con un lavoro dietro che ti supporta, difficilmente non raggiungi i tuoi traguardi. Sono orgoglioso e fiero di essereil capitano di quella squadra perché vedere la soddisfazione del popolo nerazzurro di vincere il, unica ...

