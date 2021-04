Vaticano, ancora abusi sessuali: le ‘Iene’ lanciano la bomba su un nuovo scandalo (Di martedì 13 aprile 2021) Si preannuncia un nuovo fortissimo terremoto in Vaticano. La puntata delle Iene che andrà in onda questa sera tornerà a parlare dello scandalo degli abusi sessuali in Vaticano, alcuni ‘chierichetti del Papa’ avevano denunciato comportamenti inappropriati accaduti dal 2010 al 2012, e del coinvolgimento di Don Gabriele Martinelli, grazie all’ausilio di nuove prove e testimonianze. Il contenuto della lettera di Kamil Tra i documenti che stasera saranno mostrati in televisione, proprio la lettera manoscritta, consegnata a Bergoglio quattro anni fa che ha dato via alle indagini per la prima volta all’interno delle stessa mura vaticane. La lettera ha questo incipit: “Santo Padre, mi rivolgo a lei come un figlio sofferente si rivolge a un padre, sono un ex alunno del ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 aprile 2021) Si preannuncia unfortissimo terremoto in. La puntata delle Iene che andrà in onda questa sera tornerà a parlare dellodegliin, alcuni ‘chierichetti del Papa’ avevano denunciato comportamenti inappropriati accaduti dal 2010 al 2012, e del coinvolgimento di Don Gabriele Martinelli, grazie all’ausilio di nuove prove e testimonianze. Il contenuto della lettera di Kamil Tra i documenti che stasera saranno mostrati in televisione, proprio la lettera manoscritta, consegnata a Bergoglio quattro anni fa che ha dato via alle indagini per la prima volta all’interno delle stessa mura vaticane. La lettera ha questo incipit: “Santo Padre, mi rivolgo a lei come un figlio sofferente si rivolge a un padre, sono un ex alunno del ...

KRISKSB : @Mosquitas77 @AndreaMencaroni @matteorenzi Ma quale montaggio!!!! Seeeee... Eravamo ancora in fase di progettazione… - IlVoloaTorino : Impaziente di leggere le opinioni dei critici (siate oggettivi)e prima ancora le modalità di ticketin ahahahahha. V… - vik_brantegem : Le dimissioni del Vescovo Hoeppner per coercizione. La tolleranza zero di Papa Francesco per molti, ma non per tutt… - KorazymOrg : Le dimissioni del Vescovo Hoeppner per coercizione. La tolleranza zero di Papa Francesco per molti, ma non per tutt… - elfonmac : RT @PiramideRossa: Dopo trent’anni sento ancora parlare in tv di #FrancescoPazienza...è che cazzo...mi sento catapultato ai tempi della #P3… -