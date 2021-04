Vaccinazioni in Messico, un vile inganno (Di martedì 13 aprile 2021) Su Twitter un follower ci ha segnalato un video che circola su TikTok, questo: Nel video vediamo una donna, si presume medico o infermiera, che usa una siringa su un signore seduto, con mascherina. Il tutto è ripreso da dietro, e l’inquadratura è decisamente pessima. In sovraimpressione si legge: “Un vile inganno-Guardate attentamente”. L’idea che ci si fa guardando il video è che la donna non stia iniettando assolutamente nulla nel braccio del signore. Ma da dove arriva il video, che storia vuole raccontare? Mi sono messo a cercare, ho fatto uno screenshot dal video e usando la ricerca inversa per immagini ho trovato alcune fonti che raccontano la storia. Il video arriva dal Messico, e i fatti risalgono ai primi di aprile. Ci troviamo nella sede per le Vaccinazioni della Scuola Nazionale di Scienze Biologiche Unità ... Leggi su butac (Di martedì 13 aprile 2021) Su Twitter un follower ci ha segnalato un video che circola su TikTok, questo: Nel video vediamo una donna, si presume medico o infermiera, che usa una siringa su un signore seduto, con mascherina. Il tutto è ripreso da dietro, e l’inquadratura è decisamente pessima. In sovraimpressione si legge: “Un-Guardate attentamente”. L’idea che ci si fa guardando il video è che la donna non stia iniettando assolutamente nulla nel braccio del signore. Ma da dove arriva il video, che storia vuole raccontare? Mi sono messo a cercare, ho fatto uno screenshot dal video e usando la ricerca inversa per immagini ho trovato alcune fonti che raccontano la storia. Il video arriva dal, e i fatti risalgono ai primi di aprile. Ci troviamo nella sede per ledella Scuola Nazionale di Scienze Biologiche Unità ...

Advertising

DonLega : RT @butacit: Vaccinazioni in Messico, un vile inganno - butacit : Vaccinazioni in Messico, un vile inganno - gobbaponente : @Nephilim_Tuo @diemmenovesei @PetrazzuoloF @perchetendenza Sono state effettuate circa 677.810.703 di vaccinazioni… - 73deva73 : Tutte le promesse di #Biden ,stanno fallendo miseramente. Le vaccinazioni? Benissimo ma esportazioni zero. American… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Messico #Tanomattinale 11 aprile 2021: strage in famiglia nel Torinese, Donaldo ritorna, Moby Prince, vaccini siciliani ...2022 Biden ha cancellato i fondi a favore della costruzione del muro ai confini tra Usa e Messico, ... mentre non sono esaltanti i numeri italiani delle vaccinazioni degli over 80. Colpisce molto l'SOS ...

Ecco che cosa stanno decidendo i Paesi su AstraZeneca ...in attesa di nuove indagini sui casi di trombosi registrati in alcuni soggetti dopo le vaccinazioni. America Latina Messico e Brasile I due Paesi hanno annunciato che non limiteranno l'uso del vaccino ...

Vaccinazioni in Messico, un vile inganno Bufale Un Tanto Al Chilo India: coronavirus, 161.736 nuovi casi e 879 decessi L'India ha registrato 161.736 nuovi casi di coronavirus e 879 decessi. Il totale dei contagi è salito a 13.689.453 e quello delle ...

Tag: vincenzo paoletti Gli Stati Uniti hanno stretto un accordo con Messico, Honduras e Guatemala per ridurre i flussi ... "Una volta completate le vaccinazioni agli ultra 80enni e alle fasce fragili, in Campania non ...

...2022 Biden ha cancellato i fondi a favore della costruzione del muro ai confini tra Usa e, ... mentre non sono esaltanti i numeri italiani delledegli over 80. Colpisce molto l'SOS ......in attesa di nuove indagini sui casi di trombosi registrati in alcuni soggetti dopo le. America Latinae Brasile I due Paesi hanno annunciato che non limiteranno l'uso del vaccino ...L'India ha registrato 161.736 nuovi casi di coronavirus e 879 decessi. Il totale dei contagi è salito a 13.689.453 e quello delle ...Gli Stati Uniti hanno stretto un accordo con Messico, Honduras e Guatemala per ridurre i flussi ... "Una volta completate le vaccinazioni agli ultra 80enni e alle fasce fragili, in Campania non ...