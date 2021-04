Tamponi in farmacia per i turisti: l’Emilia-Romagna prova a rilanciare la stagione (Di martedì 13 aprile 2021) BOLOGNA – Mentre infuria il dibattito sulle isole Covid free, l’Emilia-Romagna apre alla possibilità di far fare ai turisti il tampone in farmacia. Il sottosegretario alla presidenza della giunta Davide Baruffi ha infatti risposto positivamente alla questione portata questa mattina in assemblea legislativa dalla forzista Valentina Castaldini. “La sicurezza sarà un nuovo servizio che il cliente guarderà quando deciderà di prenotare la propria vacanza”, ha detto Castaldini presentando la sua interrogazione al question time. “Segnalo che chi non risiede in Regione ancora non può andare in farmacia per effettuare il tampone e non può nemmeno fare quello molecolare perché serve una ricetta medica. Non fate come per la scuola, sul turismo condividete i protocolli e pensateli insieme all’opposizione”, è la sollecitazione rivolta ai banchi della giunta. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) BOLOGNA – Mentre infuria il dibattito sulle isole Covid free, l’Emilia-Romagna apre alla possibilità di far fare ai turisti il tampone in farmacia. Il sottosegretario alla presidenza della giunta Davide Baruffi ha infatti risposto positivamente alla questione portata questa mattina in assemblea legislativa dalla forzista Valentina Castaldini. “La sicurezza sarà un nuovo servizio che il cliente guarderà quando deciderà di prenotare la propria vacanza”, ha detto Castaldini presentando la sua interrogazione al question time. “Segnalo che chi non risiede in Regione ancora non può andare in farmacia per effettuare il tampone e non può nemmeno fare quello molecolare perché serve una ricetta medica. Non fate come per la scuola, sul turismo condividete i protocolli e pensateli insieme all’opposizione”, è la sollecitazione rivolta ai banchi della giunta.

