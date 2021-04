Sarno contro il gruppo Oltre | “Essere coerenti | dare spiegazioni ai cittadini”

Advertising

zazoomblog : Spari contro unauto a San Marzano sul Sarno: indagano i carabinieri - #Spari #contro #unauto #Marzano - ottopagine : Paura a San Marzano sul Sarno: spari contro un'auto #SanMarzanosulSarno - occhio_notizie : Paura a San Marzano sul Sarno, spari contro un'auto: indagano i carabinieri - salernotoday : Spari contro un'auto a San Marzano sul Sarno: indagano i carabinieri - ottochannel : Salerno: Sarno contro Tedesco, lite verso il voto -

Ultime Notizie dalla rete : Sarno contro

... denunciato 20enne di Battipaglia 13 febbraio 2021 Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosiuna Ford Puma, a San Marzano sul, oggi pomeriggio, in via Papa Giovanni XXIII. Ad ...San Marzano sul. Spariun'auto, si indaga a San Marzano sul. Sarebbe stato una sorta d'agguato, il condizionale è d'obbligo e coperto dalle indagini in corso, quello che sarebbe avvenuto nei pressi ...Colpi d’arma da fuoco a San Marzano sul Sarno nel pomeriggio di oggi. Due uomini hanno esploso alcune pallottole contro una Ford Puma in via Papa Giovanni XXIII. Nell’automobile c’erano altre due ...Paura a San Marzano sul Sarno, spari contro un'auto in via Papa Giovanni XXIII: indagano carabinieri. Ad agire una o due persone ...