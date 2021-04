Ronaldo più vicino al Real Madrid? (Di martedì 13 aprile 2021) Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid più vicino? Secondo i bookie sì. Qualsiasi gesto, in campo e fuori, compiuto da CR7 viene analizzato a fondo per cercare di capire quale possa essere il suo futuro. Così il lancio della maglietta dopo la sfida con il Genoa non è passato inosservato nemmeno agli esperti di Sisal Matchpoint che ora vedono un Ronaldo-bis al Real Madrid più vicino rispetto a un mese fa. La Juventus, con cui il portoghese ha un contratto fino al giugno 2022, rimane sempre favorita vista la quota di 1,50 ma, quello che colpisce, è che un eventuale ritorno alla Casa Blanca si sia quasi dimezzato in soli 30 giorni. A metà marzo, infatti, vedere il fenomeno di Funchal ancora al Bernabeu era dato a 6,00 mentre oggi la quota è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Il ritorno di Cristianoalpiù? Secondo i bookie sì. Qualsiasi gesto, in campo e fuori, compiuto da CR7 viene analizzato a fondo per cercare di capire quale possa essere il suo futuro. Così il lancio della maglietta dopo la sfida con il Genoa non è passato inosservato nemmeno agli esperti di Sisal Matchpoint che ora vedono un-bis alpiùrispetto a un mese fa. La Juventus, con cui il portoghese ha un contratto fino al giugno 2022, rimane sempre favorita vista la quota di 1,50 ma, quello che colpisce, è che un eventuale ritorno alla Casa Blanca si sia quasi dimezzato in soli 30 giorni. A metà marzo, infatti, vedere il fenomeno di Funchal ancora al Bernabeu era dato a 6,00 mentre oggi la quota è ...

Advertising

fisco24_info : Ronaldo più vicino al Real Madrid?: Il gesto della maglietta gettata a terra dal portoghese non passa inosservato… - Skysurfer72 : RT @ilciccio67: Amici Juventini e non, lo volete capire che ieri a Ronaldo giravano le balle perchè non ha segnato? SOLO per quello? Che è… - Alessandrolai_ : RT @ilciccio67: Amici Juventini e non, lo volete capire che ieri a Ronaldo giravano le balle perchè non ha segnato? SOLO per quello? Che è… - CheckSystem : A sto punto sono contento che la serie A sia passata a #DAZN , almeno non devo più leggere articoli osceni come que… - BottaGiosu : @MillyJJ78 Mah...capisco i tifosi intertristi che possono fare un po'di polemica con CR7 ,visto che che se lo sento… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo più Massimo Mauro: 'CR7 solista, non leader. Pensa prima al suo fatturato. E Dybala...' ...squadra che ora "gioca più semplice e fluida, prima volevano fare tutti i pensatori". Vede che "non mancano i capricci dei giocatori" e vede un tecnico che "ha dimostrato qualcosa". Pirlo: "Ronaldo ...

Juve: Chiesa e Kulusevski scommesse costose ma vincenti. Ora serve coraggio per andare all in sulla loro esplosione Più di Ronaldo , più di Dybala, più dei discorsi Champions e Scudetto. In un anno di transizione al centro del progetto tecnico avrebbero dovuto esserci loro due, troppo spesso snaturati e utilizzati ...

...squadra che ora "giocasemplice e fluida, prima volevano fare tutti i pensatori". Vede che "non mancano i capricci dei giocatori" e vede un tecnico che "ha dimostrato qualcosa". Pirlo: "...didi Dybala,dei discorsi Champions e Scudetto. In un anno di transizione al centro del progetto tecnico avrebbero dovuto esserci loro due, troppo spesso snaturati e utilizzati ...