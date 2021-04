Ombre sulla pandemia. Da Guerra ad Arcuri tutti i nodi da sciogliere (Di martedì 13 aprile 2021) Più di qualcosa a livello centrale, nella gestione dell’emergenza coronavirus, a quanto pare non ha funzionato. Dopo dubbi e inchieste sull’operato delle Regioni o delle singole strutture, la Procura di Bergamo ha infatti indagato il direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri Guerra, con l’accusa di false informazioni ai pm, e la Procura di Roma l’ex commissario Domenico Arcuri, per peculato. Due casi che pongono interrogativi e che per quanto riguarda il primo coinvolgono lo stesso ministro della salute Roberto Speranza. Ombre sulla pandemia: da Guerra ad Arcuri tutti i nodi da sciogliere Per gli inquirenti di Bergamo, Guerra ha mentito e la svolta nell’inchiesta, su cui il procuratore capo Antonio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Più di qualcosa a livello centrale, nella gestione dell’emergenza coronavirus, a quanto pare non ha funzionato. Dopo dubbi e inchieste sull’operato delle Regioni o delle singole strutture, la Procura di Bergamo ha infatti indagato il direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri, con l’accusa di false informazioni ai pm, e la Procura di Roma l’ex commissario Domenico, per peculato. Due casi che pongono interrogativi e che per quanto riguarda il primo coinvolgono lo stesso ministro della salute Roberto Speranza.: daaddaPer gli inquirenti di Bergamo,ha mentito e la svolta nell’inchiesta, su cui il procuratore capo Antonio ...

