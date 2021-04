Obiettivo 30% e Palazzo Chigi Così Meloni sottrae voti a Salvini

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia e consigliere molto ascoltato di Giorgia, ha pronosticato il 25% per la destra italiana. In realtà, l'e le potenzialità di FdI vanno perfino oltre. Attualmente i sondaggi oscillano tra il 17 e il 19% in continua lotta con il Partito Democratico... Segui su affaritaliani.it