Montecarlo | Musetti ko A Torino le finali di Davis

(Di martedì 13 aprile 2021) Inizio a singhiozzo per il torneo Atp 1000 di, ieri condizionato da continui scrosci di pioggia nella prima giornata del tabellone principale. Ma purtroppo è arrivata già la sconfitta per ...

Ultime Notizie dalla rete : Montecarlo Musetti

...per il torneo Atp 1000 di, ieri condizionato da continui scrosci di pioggia nella prima giornata del tabellone principale. Ma purtroppo è arrivata già la sconfitta per Lorenzo, ...Diretta Atp2021/ Caruso Catarina streaming:eliminato subito Lorenzo Sonego ha già l'età in cui si può e deve parlare del livello "naturale", senza che si spendano discorsi ...Inizio a singhiozzo per il torneo Atp 1000 di Montecarlo, ieri condizionato da continui scrosci di pioggia nella prima giornata del tabellone principale. Ma purtroppo è arrivata già la sconfitta per ...Scende la quota di Fognini contro Kecmanovic, sale quella di Ceck. Ostacolo Carreño Busta per Travaglia, big match Tsitsipas-Karatsev ...