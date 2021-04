Mercati in stand-by. Incertezza su stop a vaccino Johnson&Johnson (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Scambia sopra la parità Piazza Affari, migliore della maggior parte delle altre borse europee. Gli investitori saranno concentrati sull’andamento di Wall Street, dopo la sospensione del vaccino Johnson&Johnson per alcuni casi di trombosi sospetti. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,189. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,47%. In salita lo spread, che arriva a quota +105 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,77%. Tra i Mercati del Vecchio Continente poco mosso Francoforte, che mostra un +0,19%, sostanzialmente invariato Londra, che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Scambia sopra la parità Piazza Affari, migliore della maggior parte delle altre borse europee. Gli investitori saranno concentrati sull’andamento di Wall Street, dopo la sospensione delJohnson&Johnson per alcuni casi di trombosi sospetti. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,189. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,47%. In salita lo spread, che arriva a quota +105 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,77%. Tra idel Vecchio Continente poco mosso Francoforte, che mostra un +0,19%, sostanzialmente invariato Londra, che ...

