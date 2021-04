Medvedev positivo | niente torneo Aspettando Djokovic e Nadal | ecco Tsitsipas

(Di martedì 13 aprile 2021) Daniilnon sarà al via deldi Montecarlo: il russo, numero 2 del mondo e del tabellone, è risultatoal Covid.avrebbe goduto del bye del primo turno e avrebbe atteso ...

La Gazzetta dello Sport

Daniilnon sarà al via del torneo di Montecarlo: il russo, numero 2 del mondo e del tabellone, è risultatoal Covid.avrebbe goduto del bye del primo turno e avrebbe atteso il vincitore di Krajinovic - Basilashvili. "È una grande delusione non giocare a Montecarlo. Il mio obiettivo ora è ...Momento moltoper il tennis italiano con ben 10 giocatori nella Top 100 dell'ultimo aggiornamento del ... TOP - 10 RANKING ATP (12 APRILE) 1 SRB Novak Djokovic 11963 2 RUS Daniil10030 ...Con Torino pronta ad accogliere i migliori tennisti del mondo a novembre tra ATP Finals e Coppa Davis, anche la città di Roma, in primavera, vuole fare bella figura. Dal 9 al 16 maggio partiranno gli ...L’ATP tramite una nota ha annunciato la positività del numero 2 del ranking, Daniil Medveded. Il russo è quindi costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Montecarlo, torneo nel quale sarebbe dovuto ...