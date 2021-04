Le isole di Tahiti riapriranno questo maggio (Di martedì 13 aprile 2021) In una conferenza stampa del 7 aprile 2021, il presidente della Polinesia francese Edouard Fritch ha annunciato la data di riapertura delle isole di Tahiti dal 1 maggio. L’annuncio arriva dopo che il presidente Fritch ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron per discutere le condizioni della pandemia nella Polinesia francese. Le isole hanno meno Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) In una conferenza stampa del 7 aprile 2021, il presidente della Polinesia francese Edouard Fritch ha annunciato la data di riapertura delledidal 1. L’annuncio arriva dopo che il presidente Fritch ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron per discutere le condizioni della pandemia nella Polinesia francese. Lehanno meno

Ultime Notizie dalla rete : isole Tahiti Tahiti Pearl Regatta torna dal 12 al 15 maggio 2021 Informazioni e registrazioni: www.tahitipearlregatta.com e Facebook : TahitiPearlRegatta A proposito di Tahiti Tourisme Tahiti Tourisme è l'Ente di Promozione Turistica de Le Isole di Tahiti, e guida ...

Polinesia francese ottiene la certificazione internazionale 'Safe Travels by WTTC' ... grazie al mantenimento delle misure a tutela della popolazione; inoltre, è stato comunicato che la campagna di vaccinazione sta accelerando presso Le Isole di Tahiti, dove la vaccinazione contro il ...

La Polinesia Francese riapre i confini ai turisti internazionali SiViaggia Le isole di Tahiti riapriranno questo maggio Dopo una lunga chiusura turistica finalmente le isole di Tahiti riapriranno. Possiamo iniziare a pensare alle vacanze ...

La Polinesia Francese riapre i confini ai turisti internazionali Presto i visitatori di tutto il mondo potranno tornare a godere delle meraviglie uniche di questa meta da sogno.

