(Di martedì 13 aprile 2021) Unapuòre lo sviluppo deldi un bimbo. A dirlo uno studio dell’Università di Harvard pubblicato sulla rivista scientifica Child Development. I ricercatori hanno scoperto che i bambini che erano stati sculacciati avevano una risposta neurale in più regioni della corteccia prefrontale del. Queste zoneno il processo decisionale e rispondono a tutti quei segnali che tendono a individuare risposte a episodi come le minacce. Il lavoro è stato condotto su 147 bambini tra i 10 e gli 11 anni che erano stati sculacciati, escludendo dalla ricerca tutti quelli che avevano anche subito forme dipiù gravi. Grazie alla risonanza magnetica e all’osservazione di diverse immagini di attori che facevano espressioni più o meno paurose, è stata ...

Advertising

cristiansabau1 : RT @HuffPostItalia: La sculacciata è un forma di violenza che influenza il cervello dei bimbi - HuffPostItalia : La sculacciata è un forma di violenza che influenza il cervello dei bimbi -

Ultime Notizie dalla rete : sculacciata forma

Nostrofiglio

... pure, sta attraversando un bel momento di. Datome e compagni arriveranno all'appuntamento ... un po' quel che ha fatto Trento - appena '' da Scola e compagni - nel match di quindici ......strumento in legno simile ad un remo appositamente progettato per colpire le persone) comedi ... in quanto dare uno schiaffo o unaai bambini con qualsiasi strumento (con la mano, con ...Lo studio: “I bambini le cui famiglie usavano punizioni corporali hanno maggiori probabilità di sviluppare ansia, depressione" ...