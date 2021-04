Juve, Thuram: 'Pirlo? Dategli tempo. Anche Zidane...' (Di martedì 13 aprile 2021) L'ex difensore di Juve e Parma, Lilian Thuram , si schiera dalla parte dell'attuale tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo , spesso criticato nel corso di questa stagione: "Tutto questo mi fa un pò ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 aprile 2021) L'ex difensore die Parma, Lilian, si schiera dalla parte dell'attuale tecnico dei bianconeri, Andrea, spesso criticato nel corso di questa stagione: "Tutto questo mi fa un pò ...

Advertising

prestia_fabio : RT @cmdotcom: #Juve, #Thuram: 'Critiche a #Pirlo? Mi fanno ridere... E' alla prima esperienza, non gli si può chiedere troppo' https://t.co… - salvione : Juve, Thuram: 'Pirlo? Dategli tempo. Anche Zidane...' - sportli26181512 : Juve, Thuram: '#Pirlo? Dategli tempo. Anche Zidane...': L'ex difensore francese difende il tecnico bianconero: 'Le… - sportli26181512 : Juve, Thuram: 'Critiche a Pirlo? Mi fanno ridere... E' alla prima esperienza, non gli si può chiedere troppo': Lili… - cmdotcom : #Juve, #Thuram: 'Critiche a #Pirlo? Mi fanno ridere... E' alla prima esperienza, non gli si può chiedere troppo'… -