Johnson & Johnson, Nyt: "Usa chiedono sospensione dopo casi di trombosi" (Di martedì 13 aprile 2021) Proprio nel giorno dell'arrivo delle prime scorte di vaccino Johnson & Johnson in Italia , da oltreoceano arriva una notizia destinata a far discutere: il New York Times riferisce che le agenzie ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Proprio nel giorno dell'arrivo delle prime scorte di vaccinoin Italia , da oltreoceano arriva una notizia destinata a far discutere: il New York Times riferisce che le agenzie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, questa settimana in arrivo 2,2 milioni di dosi. Di queste 400mila di Moderna, 1,5 mln Pfizer e 184.800 Joh… - Agenzia_Ansa : Nyt, gli Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson & Johnson dopo sei casi di malattia rara nelle due settima… - petergomezblog : Usa, la Fda raccomanda lo stop al vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi. - KentAllard23 : RT @il_cupo: Riaperture, Speranza gela tutti. E per gli over-60 spuntano le dosi avanzate di AstraZeneca, ne ha di coraggio questo mini dit… - lacittanews : Gli Usa hanno sospeso il vaccino Johnson & Johnson. A riportare la notizia è il New York Times, spiegando che la Fo… -