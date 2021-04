Fermati di notte a girovagare: invece di tornare a casa vanno ad incendiare un bar (Di martedì 13 aprile 2021) Il proprietario di un bar di Colleferro si rifiuta di servire da bere dopo le 18,00 come da decreto governativo, durante la notte due clienti gli bruciano il bar. Getty Images / Emanuele CremaschiUn 51enne proprietario del Garden Bar a Colleferro alle porte di Roma, luogo già tristemente noto per la vicenda dell’uccisione di Willy Monteiro da parte dei fratelli Bianchi, si è rifiutato di servire da bere dopo le 18,00 come da prescrizioni che sono ormai in vigore da mesi per il contenimento del covid-19. Due clienti, originari della zona, non hanno preso bene il rifiuto ed i due uomini di 35 e 45 anni hanno deciso di bruciare il bar. L’indagine quasi immediata da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno portato al fermo e all’arresto dei due uomini ed il reato sarà aggravato per futili motivi. Non ci sono ragioni, come del resto ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 aprile 2021) Il proprietario di un bar di Colleferro si rifiuta di servire da bere dopo le 18,00 come da decreto governativo, durante ladue clienti gli bruciano il bar. Getty Images / Emanuele CremaschiUn 51enne proprietario del Garden Bar a Colleferro alle porte di Roma, luogo già tristemente noto per la vicenda dell’uccisione di Willy Monteiro da parte dei fratelli Bianchi, si è rifiutato di servire da bere dopo le 18,00 come da prescrizioni che sono ormai in vigore da mesi per il contenimento del covid-19. Due clienti, originari della zona, non hanno preso bene il rifiuto ed i due uomini di 35 e 45 anni hanno deciso di bruciare il bar. L’indagine quasi immediata da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno portato al fermo e all’arresto dei due uomini ed il reato sarà aggravato per futili motivi. Non ci sono ragioni, come del resto ...

