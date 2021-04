(Di martedì 13 aprile 2021) Il peggio perDeè ormai alle spalle. Dopo essere stato ricoverato il 9 aprile all'istituto "Lazzaro" di Roma, nel reparto malattie infettive, per una polmonite interstiziale ...

Advertising

Daniele_Manca : Cile, il vaccino cinese ha efficacia bassa: il Paese torna in lockdown- ?@Corriere? ?@saragandolfi_? - fanpage : Daniele #DeRossi è stato dimesso dall'ospedale - repubblica : Covid, Daniele De Rossi dimesso dallo Spallanzani - SmorfiaDigitale : Covid, Daniele De Rossi dimesso dallo Spallanzani: le condizioni - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Daniele De Rossi è stato dimesso dallo Spallanzani. L'ex centrocampista della Roma e membro dello staff della Nazionale e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Daniele

Arbitro dell'incontro sarà il nostro Daniele Orsato coadiuvato dagli assistenti Alessandro ... Verratti e Florenzi, entrambi negativi al COVID, saranno del match ma partiranno dalla panchina. Difesa ...Daniele De Rossi tornerà presso la sua abitazione dove continuerà la terapia per guarire definitivamente dal Covid-19. Ultimi esami confortanti. Arrivano buone notizie per Daniele De Rossi ex capitan ...