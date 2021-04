Covid | 13 447 nuovi contagi e 476 vittime Scende il tasso di positività a 4 | 4%

Advertising

LUCYR2011 : RT @rosati22: Covid Italia, bollettino oggi 13 aprile 2021: 13.447 positivi e 476 le vittime in un giorno. Indice di positività al 4,4% - h… - Agenzia_Dire : Il bollettino quotidiano emesso da @DPCgov e @MinisteroSalute riporta un calo dei #ricoveri in #terapiaintensiva pe… - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: Covid: 13.447 nuovi casi ma i decessi sono 476, il tasso di positività al 4,4% - gulsahuzundrkn : RT @Agenzia_Italia: Covid: 13.447 nuovi casi ma i decessi sono 476, il tasso di positività al 4,4% - StefaniaFalone : Covid Italia, bollettino oggi 13 aprile 2021: 13.447 positivi e 476 le vittime. Tasso di positività al 4,4%… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 447

Sono 13.i nuovi contagiati da sars - cov - 2 nelle ultime 24 ore. 476 i deceduti. Lo evidenzia il bollettino quotidiano appena emesso dal Ministero della Salute. 18.160 i guariti. Gli attualmente positivi ...Sono 13.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ... Sono 3.526 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni perin Italia, in calo di 67 unità ...ROME, APR 13 - There have been 13,447 new cases of COVID-19 in Italy in the last 24 hours, and 476 more victims from the virus, the health ministry said Tuesday. That compares with 9,789 new cases and ...Sono 13.447 nuovi contagi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di martedì 13 aprile, diffuso dal ministero della Salute. Ieri erano stati 9.789. Altri 476 i ...