Chiara Ferragni e Fedez protagonisti di un docureality su Amazon

(Di martedì 13 aprile 2021)Seè la protagonista in solitaria del documentario Unposted eè al timone di Lol, ora è giunto il momento per i piccioncini di City Life di mettere insieme le proprie forze catodiche.Prime Video – possiamo confermarvi – ha in serbo per i prossimi mesi unincentrato sulla coppia.devono il successo sui social alla capacità di raccontare la loro (stra)ordinaria quotidianità e rendere partecipi i numerosi follower. Dei Ferragnez abbiamo visto di tutto e di più: dai red carpet ai primi vagiti dei figli passando per gaffe e battaglie civili. E la loro dimensione pubblica e privata ha stuzzicato anche ...

Nel paniere a minore capitalizzazione, corre ancora Tod's che cresce del 6% e porta a oltre il 20% l'aumento complessivo dall'annuncio dell'ingresso dell''influencer'nel suo Cda. .È stato tra gli invitati al matrimonio glamour dell'influencere del rapper Fedez . Ha scritto un libro dal titolo: Penso ma non penso pubblicato nel 2016. Per quanto riguarda la ...Se Chiara Ferragni è la protagonista in solitaria del documentario Unposted e Fedez è al timone di Lol, ora è giunto il momento per i piccioncini di City Life di mettere insieme le proprie forze ...Tra i titoli in evidenza: Riflettori sempre sul titolo Tod's in salita del 7%, migliore titolo del listino, sempre sull'effetto innescato venerdì dall'ingresso dell'influencer Chiara Ferragni nel Cda ...