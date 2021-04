Caruso-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) Salvatore Caruso affronta Andrey Rublev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il siciliano ha sconfitto faticando la wild card locale Catarina, mostrandosi in una condizione tutt’altro che ottimale. In ogni caso l’azzurro si è garantito il turno successivo, dove affronterà il temibile russo che nell’edizione di due anni fa fu sconfitto da Fognini. IL TABELLONE DI Montecarlo LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La partita è in programma nella giornata di mercoledì 14 aprile, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo maschile di Montecarlo sarà affidata a Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà in diretta ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Salvatoreaffronta Andreyal secondo turno deldi. Il siciliano ha sconfitto faticando la wild card locale Catarina, mostrandosi in una condizione tutt’altro che ottimale. In ogni caso l’azzurro si è garantito il turno successivo, dove affronterà il temibile russo che nell’edizione di due anni fa fu sconfitto da Fognini. IL TABELLONE DILA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La partita è in programma nella giornata di mercoledì 14 aprile, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo maschile disarà affia Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà in...

Advertising

Pally84 : RT @GeorgeSpalluto: Salvatore Caruso si sblocca! Con un urlo, che sa di liberazione. Vince il suo 2° match in carriera a livello Masters 10… - vitasportivait : ?? #Tennis | ?? #ATPMontecarlo Salvatore #Caruso supera il primo turno, rimontando il francese #Catarina in un matc… - Filo2385Filippo : RT @VinceMartucci: Caruso fa leva sui nervi e alla ripresa rovescia la situazione contro Caterina... ora Rublev! - AlessioBrogini : Quasi 3 ore e 10 per il nostro Salvatore #Caruso ad avere la meglio della mia vagante (nonché wild card pazza scate… - Nicco_D612 : RT @lorenzofares: Che fatica! Ma alla fine Salvatore #Caruso ???? riesce a imporsi sulla wild card di casa Lucas Catarina ???? 67(3)76(5) 63 e… -

Ultime Notizie dalla rete : Caruso Rublev LIVE Passa anche Caruso, fuori Fabbiano Mentre Salvatore Caruso ha battuto 6 - 7 7 - 6 6 - 3 Lucas Catarina, wild card di casa. Ora lo attende Rublev, numero 8 del mondo e 6 del tabellone.

DIRETTA ATP MONTECARLO 2021/ Video streaming tv: Sinner e Fognini sul velluto! di Claudio Franceschini) Diretta Atp Montecarlo 2021/ Caruso Catarina streaming: Musetti eliminato ... Il sesto giocatore del seeding è Andrey Rublev, sicuramente il più in forma del periodo ma che su ...

LIVE Passa anche Caruso, fuori Fabbiano La Gazzetta dello Sport Tennis, la pioggia concede una tregua a Montecarlo: Musetti subito fuori Oltre a Musetti sono entrati in campo anche Caruso contro il monegasco Catarina e Fabbiano contro ... Alexander Zverev (campione dell'edizione 2017 e finalista l'anno successivo a Roma), Andrey Rublev ...

Un Montecarlo più azzurro che mai: 9 italiani al via. Apre Musetti, poi Fognini Con la finale di Cagliari vinta da Lorenzo Sonego, l'Italia si è assicurata quattro giocatori tra i primi 30 tennisti del mondo. Nel ranking Atp pubblicato questa mattina Matteo Berrettini figura ...

Mentre Salvatoreha battuto 6 - 7 7 - 6 6 - 3 Lucas Catarina, wild card di casa. Ora lo attende, numero 8 del mondo e 6 del tabellone.di Claudio Franceschini) Diretta Atp Montecarlo 2021/Catarina streaming: Musetti eliminato ... Il sesto giocatore del seeding è Andrey, sicuramente il più in forma del periodo ma che su ...Oltre a Musetti sono entrati in campo anche Caruso contro il monegasco Catarina e Fabbiano contro ... Alexander Zverev (campione dell'edizione 2017 e finalista l'anno successivo a Roma), Andrey Rublev ...Con la finale di Cagliari vinta da Lorenzo Sonego, l'Italia si è assicurata quattro giocatori tra i primi 30 tennisti del mondo. Nel ranking Atp pubblicato questa mattina Matteo Berrettini figura ...