Cartello in farmacia per prenotare vaccini Johnson&Johnson | interviene Federfarma Napoli

Advertising

MysteryFaith424 : Sotto casa mia c'erano due bar, due alimentari, una farmacia e un negozietto di intimo. La farmacia è ancora lì.… - lu_fer1975 : @marcocongiu Alla farmacia dietro casa mia oggi hanno messo un cartello delle stesse dimensioni perché hanno iniziato a fare i test rapidi -

Ultime Notizie dalla rete : Cartello farmacia

2a News

Anche mettendo fuori unche annuncia il 15% di sconto, la gente non entra. Le entrate ... 'Trovo 'datata' la presenza del Comune nelle Farmacie, che valore dà avere unapubblica ...... per non parlare di alcune traverse, come la VI molto frequentata per la presenza di una, ... E' ben visibile anche undella "ei fu" Polizia Municipale che, a seguito di verbale di ...Cartello in farmacia per prenotare vaccini Johnson&Johnson (non ancora arrivati in Italia): intervento di Federfarma Napoli.A Napoli alcune farmacie hanno esposto dei cartelli per notificare ai cittadini la possibilità di prenotare la somministrazione dei vaccini Johnson, spingendo la Federfarma a fare chiarezza sulla ...