Bonus Verde 2021 Angenzia Entrate, dalle recinzioni ai pozzi: cosa comprende e come ottenerlo (Di martedì 13 aprile 2021) Il " Bonus Verde " che prevede l'agevolazione fiscale per la sistemazione a Verde di abitazioni private, è stato prorogato, con la Legge di Bilancio 2021. E' prevista la detrazione d'imposta lorda... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 aprile 2021) Il "" che prevede l'agevolazione fiscale per la sistemazione adi abitazioni private, è stato prorogato, con la Legge di Bilancio. E' prevista la detrazione d'imposta lorda...

