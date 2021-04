Bonus assunzione giovani, a chi spetta: le istruzioni nella circolare Inps (Di martedì 13 aprile 2021) L’Inps ha fornito le istruzioni per fruire dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che impiegano lavoratori under 36. Si tratta del Bonus assunzioni giovani, l’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2021 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022. Le indicazioni sono contenute nella circolare numero 56 del 12 aprile, in cui l’Istituto ricorda che l’esonero contributivo non è ancora utilizzabile perché necessita dell’apposita autorizzazione dell’Unione Europea che non è ancora arrivata. “In ragione del fatto che sulla questione si attende l’orientamento della Commissione europea, con la quale è stata avviata una interlocuzione, si precisa che, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) L’ha fornito leper fruire dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che impiegano lavoratori under 36. Si tratta delassunzioni, l’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2021 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022. Le indicazioni sono contenutenumero 56 del 12 aprile, in cui l’Istituto ricorda che l’esonero contributivo non è ancora utilizzabile perché necessita dell’apposita autorizzazione dell’Unione Europea che non è ancora arrivata. “In ragione del fatto che sulla questione si attende l’orientamento della Commissione europea, con la quale è stata avviata una interlocuzione, si precisa che, ...

