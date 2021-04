Bauli in Piazza, sabato 17 aprile a Roma. Riaprite la musica! (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 17 aprile, Piazza del Popolo… Bauli IN Piazza… quei Bauli che dovrebbero girare per tutta l’italia portando attrezzature, luci, mixer, amplificatori, strumenti e… gioia per le persone che vanno ai concerti. Fermi da troppo tempo con tecnici e musicisti abbandonati a se stessi. “Sound of silence”, una dolcissima canzone di Simon & Garfunkel, è stata trasformata nel rumore del silenzio, che ormai è assordante. Saturnino, Fede Poggipollini, Drigo e Alberto Bianco l’hanno suonata in posti desolatamente fuori: Unipol Arena di Bologna, Mediolanum Forum di Milano, Pala Alpitour di Torino e Palazzo dello Sport di Roma. Da più di un anno sono chiusi e la musica non può entrare e il pubblico non può goderne e i politici non fanno nulla. Ah, no, l’ex ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 aprile 2021), 17del Popolo…IN… queiche dovrebbero girare per tutta l’italia portando attrezzature, luci, mixer, amplificatori, strumenti e… gioia per le persone che vanno ai concerti. Fermi da troppo tempo con tecnici e musicisti abbandonati a se stessi. “Sound of silence”, una dolcissima canzone di Simon & Garfunkel, è stata trasformata nel rumore del silenzio, che ormai è assordante. Saturnino, Fede Poggipollini, Drigo e Alberto Bianco l’hanno suonata in posti desolatamente fuori: Unipol Arena di Bologna, Mediolanum Forum di Milano, Pala Alpitour di Torino e Palazzo dello Sport di. Da più di un anno sono chiusi e la musica non può entrare e il pubblico non può goderne e i politici non fanno nulla. Ah, no, l’ex ...

Advertising

FiorellaMannoia : E io sarò con loro. Roma. Sabato 17 Aprile. Piazza Del Popolo. #bauliinpiazza - Saturnino69 : ROMA SABATO 17 APRILE I BAULI TORNANO IN PIAZZA ?? #BAULIINPIAZZA #BAULIINPIAZZADELPOPOLO #ILRUMOREDELSILENZIO… - Italiaefriends : I&f Arte Cultura Attualità Lo Spettacolo deve continuare, facciamo in modo che possa continuare. Un supporto concr… - blogsicilia : #notizie #sicilia Gianna Nannini, Ligabue, Piero Pelù: firmano le t-shirt di 'Bauli in Piazza' -… - kellydsntcare : RT @keeponlive: Mancano pochi giorni. Dopo l'incredibile esperienza di Milano, i Bauli tornano in piazza, questa volta a Roma, per dare vo… -