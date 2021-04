“Bast**di del ca*o” Paul Gascoigne avvelenato all’Isola | non si salva nessuno

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 aprile 2021) Tensione alle stelle non solo durante la diretta serale dell’Isola dei Famosi, ma anche durante il daytime. Il diretto interessato questa volta è. Abbiamo potuto constatare più e più volte quanto uno dei motivi principali di litigi sull’isola di Ilary Blasi sia la quantità del cibo, la prossimità al cibo e la preparazione del cibo. Ebbene,, dopo che già nelle scorse settimane i suoi colleghi naufraghi hanno fatto teatrini, si è rivolto in maniera molto pesante ai suoi colleghi. E ciò è avvenuto indovinate quando?! Durante la preparazione del pranzo. Un vizietto dilagante al reality più avventuroso che ci sia. (Continua dopo le foto)ha proposto di usare la ciabatta come presina, e l’errore degli altri concorrenti è stato quello di fargli ...