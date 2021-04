Avanti un altro | Paolo Bonolis | “Si è sfasciato la testa” incidente assurdo

(Di martedì 13 aprile 2021) Dopo Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata diuncon i solitie Luca Laurenti. I quali ormai non solo sono stati chiamati a intrattenere e divertire i telespettatori durante la settimana, ma anche nel weekend: domani sera esordiranno al posto di Live-Non è la d’Urso, che è stato chiuso in anticipo. La puntata di oggi, sabato 10 aprile, si è però aperta con una sorpresa: si è infatti registrata un’assenza vistosa all’interno del cast del programma. Si tratta del “Bonus”, la cui mancata presenza è stata motivata così da: “Si èlacadendo dalla bicicletta, è un cretino”. Svelato quindi il piccolo mistero: il “Bonus” ha avuto un ...

davidemaggio : Per alcuni equilibri precari a Cologno, il risultato di Avanti un Altro che accende la domenica sera e batte addiri… - StefanoGuerrera : sarà che io sono sempre stato team L'Eredità ma quanto può essere becero Avanti un Altro? Inguardabile. - davidemaggio : Avanti un altro a Cologno

