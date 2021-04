Autocertificazione aprile 2021 zona rossa o arancione | ecco il modulo PDF editabile da stampare

(Di martedì 13 aprile 2021) L'(o Autodichiarazione ,per gli spostamenti) servirà per l'intero il mese diin. Con il nuovo decreto Covid , infatti, l'Italia è torna ad...

Advertising

il_piccolo : Autocertificazione, spostamenti, luoghi della cultura: la guida alle nuove regole che scatteranno da domani, lunedì… - Vivodisogniebas : Torniamo 'arancioni': riaprono le scuole superiori, parrucchieri ed estetisti. Addio autocertificazione - mimmoef : Manifestazione comunicata ai CC di Susa Compila l'autocertificazione #PRESIDIO #NOTAV #Sabato10 #Aprile saremo a… - mimmoef : Manifestazione comunicata ai CC di Susa Compila l'autocertificazione #PRESIDIO #NOTAV #Sabato10 #Aprile saremo a… - citynowit : ?? Arrivederci autocertificazione, tornano le visite ai congiunti e riparte la didattica in presenza alle superiori -

Ultime Notizie dalla rete : Autocertificazione aprile

Gazzetta del Sud

...00 alla data dell'. La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta ...sul sito istituzionale o presso gli uffici del Comune e si può presentare a partire dal giorno 13...Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 232020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove, i primi risultati. Prime ...titoli non documentabili con...In dipendenza da un unico, apparentemente assurdo quesito: siamo cittadini italiani o campani? Sì, sappiamo che tra i due concetti non dovrebbe sussistere una differenza, e tantomeno una contrapposizi ...L'autocertificazione (o Autodichiarazione , modulo per gli spostamenti) servirà per l'intero il mese di aprile 2021 in zona rossa e arancione. Con il nuovo ...