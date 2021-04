AstraZeneca | uomo di 58 anni morto a La Maddalena | la procura di Cagliari apre un' inchiesta

(Di martedì 13 aprile 2021) Un nuovo caso e un'altra. Potrebbe essere assegnato già oggi l'incarico al medico legale che dovrà effettuare l'autopsia sul corpo di undi , , 58, deceduto nei giorni scorsi all'...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca uomo

Il pubblico ministero Marco Cocco - come riportano oggi i quotidiani La Nuova Sardegna e L'Unione Sarda - ha disposto il sequestro della salma dell', dipendente civile della , che il 25 marzo ......post via social Giulio Berruti si è mostrato mentre riceveva la prima dose del vaccino, ... È sicuramente un bell'ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e ...Giulio Berruti si è mostrato via social mentre riceveva la prima dose del vaccino Astrazeneca, e sui social è scoppiata ... È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di ...Vaccini. 58enne di La Maddalena muore al Brotzu, la Procura dispone autopsia: l'uomo era stato vaccinato con AstraZeneca ...