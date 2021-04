AstraZeneca, seconda dose con un vaccino diverso. Iniziati i test allo Spallanzani (Di martedì 13 aprile 2021) Al via allo Spallanzani di Roma i test sulla somministrazione della seconda dose con un vaccino diverso a chi ha fatto la prima con AstraZeneca. La seconda dose con un vaccino diverso da AstraZeneca: sono Iniziati allo Spallanzani di Roma i test sull’intercambiabilità dei vaccini a disposizione. E per questo test, ed è la seconda notizia di particolare rilievo, sarà utilizzato anche il vaccino russo Sputnik. AstraZeneca, seconda dose cn un vaccino diverso. ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 aprile 2021) Al viadi Roma isulla somministrazione dellacon una chi ha fatto la prima con. Lacon unda: sonodi Roma isull’intercambiabilità dei vaccini a disposizione. E per questo, ed è lanotizia di particolare rilievo, sarà utilizzato anche ilrusso Sputnik.cn un. ...

