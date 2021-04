Alessandra Galloni la prima donna a dirigere l’agenzia Reuters (Di martedì 13 aprile 2021) . Prende il posto di Stephen J. Adler. LONDRA (INGHILTERRA) – . La giornalista romana a fine aprile prenderà il posto di Stephen J. Adler, che andrà in pensione. Si tratta di una scelta storica. l’agenzia, infatti, nei suoi 170 anni di storia non aveva mai avuto una donna alla guida. Un cambio di passo importante che in futuro potrebbe essere seguito anche da altri giornali e agenzie. Chi è Alessandra Galloni Nata a Roma, Alessandra Galloni si è trasferita negli Stati Uniti per completare gli studi all’Università di Havard nel 1995 prima del master alla London School Economics di Londra nel 2022. Per lei una lunga e importante carriera giornalistica. Per 13 anni ha lavorato per il Wall Street Journal come corrispondente da Londra, Parigi e Roma. Nel ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 aprile 2021) . Prende il posto di Stephen J. Adler. LONDRA (INGHILTERRA) – . La giornalista romana a fine aprile prenderà il posto di Stephen J. Adler, che andrà in pensione. Si tratta di una scelta storica., infatti, nei suoi 170 anni di storia non aveva mai avuto unaalla guida. Un cambio di passo importante che in futuro potrebbe essere seguito anche da altri giornali e agenzie. Chi èNata a Roma,si è trasferita negli Stati Uniti per completare gli studi all’Università di Havard nel 1995del master alla London School Economics di Londra nel 2022. Per lei una lunga e importante carriera giornalistica. Per 13 anni ha lavorato per il Wall Street Journal come corrispondente da Londra, Parigi e Roma. Nel ...

