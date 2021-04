VIDEO Masters1000 Montecarlo | gli highlights del match tra Lorenzo Musetti e Aslan Karatsev

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 aprile 2021)esce di scena al primo turno deldicontro il russo. Il nativo di Vladikavkaz ha piegato con la sua potenza il tennista toscano, che poco ha potuto rispetto a un giocatore in stato di grazia. Il 6-3 6-4 finale è laconico, al termine di una sfida particolare. Il, dopotutto, è stato sospeso per quasi cinque ore dal momento che nel Principato la pioggia è stata protagonista, obbligando gli organizzatori a prendere delle contromisure d’emergenza date le circostanze. Proprio per questo motivo, larga parte del fitto programma odierno è stata stravolta, con Fabbiano e Caruso che hanno dovuto lasciare il campo dopo il primo set. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini salienti delodierno, con ...